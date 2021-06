“O secretário-chefe da Casa Civil tem que sair da bolha”, diz Claudinei ao cobrar RGA

O deputado estadual Claudinei Lopes, o Delegado Claudinei (PSL), voltou a cobrar a retomada do diálogo entre o Poder Executivo, a Assembleia Legislativa e os servidores de Mato Grosso sobre o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) de 2019 e 2020. O parlamentar manifestou preocupação com a falta de definição e sugeriu que o presidente da Assembleia, Max Russi (PSB), promova uma discussão sobre o assunto com o governador Mauro Mendes (DEM) e o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.

Na semana passada, a pedido de representantes do Fórum Sindical, o secretário de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag), Basílio Bezerra, esteve na Assembleia Legislativa de Mato Grosso para falar sobre o assunto.

O secretário apresentou informações técnicas e para justificar a decisão de não pagar a RGA dos últimos anos. “O que acontece é que o Tribunal de Contas pegou a Lei (n.º 10.572/2017 que fixa o índice de correção da RGA) e falou que o INPC (Índice de Preços no Consumidor) foi de 2,07%. Qualquer coisa acima de 2%, no entendimento do Tribunal, seria ganho real. Ele (TC) determinou que nós não implementássemos, não pagássemos, nada mais que 2%. Inclusive tiveram ações judiciais que foram derrubadas na própria Justiça estadual em relação a isso”, afirmou o secretário.

O Delegado Claudinei considera que não está nas mãos de Basílio a solução para resolver a situação da RGA. “Desde 2019, com a greve dos professores de 75 dias, estamos cobrando isso. Acho que o secretário-chefe da Casa Civil, principal interlocutor e braço direito do governador, tem que receber o pessoal e, junto com a gente, discutir este pagamento”.

“Ele tem que sair da bolha e começar a conversar e dialogar, porque a gente nota que não tem isso. Temos que juntar a Assembleia e o Fórum Sindical e entrar nesta discussão técnica. Os servidores já estão com a paciência estourada. Vamos ser práticos e objetivos”, disse o deputado.