O uso diário da berinjela pode reduzir o colesterol, prevenir a anemia e ativar a memória

A berinjela é um legume rico em água e substâncias antioxidantes, como flavonoides, nasunin e vitamina C, que atuam no organismo prevenindo o desenvolvimento de doenças do coração e diminuindo os níveis de colesterol.

Além disso, a berinjela possui poucas calorias, é rica em fibras e é bastante nutritiva, podendo ser utilizada em diversas preparações culinárias de forma saudável, principalmente para favorecer a perda de peso.

Incluir a berinjela na alimentação do dia a dia pode trazer diversos benefícios para a saúde, como por exemplo:

Redução dos níveis de colesterol “mau” e dos triglicerídeos, já que contém nasunin e antocianinas, que são poderosos antioxidantes, ajudando na prevenção do desenvolvimento de problemas cardíacos, como a aterosclerose, por exemplo; Melhora a circulação sanguínea, já que promove a saúde dos vasos sanguíneos, uma vez que possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a regular a pressão arterial; Favorece a perda de peso, pois tem poucas calorias e é rica em fibras, aumentando a sensação de saciedade; Previne a anemia, pois é fonte de ácido fólico, que é uma vitamina que estimula a produção de células sanguíneas; Regula os níveis de açúcar no sangue, já que é rica em antioxidantes e fibras que atrasam a absorção de carboidratos a nível intestinal, sendo uma excelente opção para prevenir a diabetes e para as pessoas que são diabéticas; Melhora a memória e o funcionamento do cérebro, pois contém fitonutrientes que evitam o dano causado pelos radicais livres às células neuronais, promovendo a saúde do cérebro.

Além disso, o consumo de berinjela poderia prevenir o desenvolvimento de problemas intestinais, pois as fibras presentes nesse legume ajudam a eliminar toxinas, facilitam a digestão e regulam o trânsito intestinal, podendo diminuir o risco de câncer gástrico e de cólon.