ONU convida movimentos sociais para discutir projeto de inclusão

O Projeto de Inclusão de Jovens Negros e Negras no Mercado de Trabalho, do Ministério Público do Trabalho (MPT), e o Pacto Global da ONU lançaram Chamada Pública para convidar representantes de movimentos negros a participarem de conferências regionais que serão realizadas em julho e contribuírem com sugestões de políticas e ações afirmativas na educação e no trabalho.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio de formulários presentes no edital da chamada. A temática será abordada na conferência nacional, que será realizada dentro da programação do evento Afro Presença, entre os dias 8 e 10 de setembro. A Conferência Regional do Centro-Oeste será dia 2 de julho, a partir das 9h (horário de Brasília).

Poderão participar da Chamada Pública pessoas físicas e pessoas jurídicas com atuação junto aos movimentos negros do Brasil, para exposição nas conferências regionais, por meio de manifestações orais e escritas.

As contribuições deverão conter propostas de ações e políticas afirmativas ou apresentar dados e informações de relatos e experiências concretas no enfrentamento do racismo estrutural, no âmbito da educação e do mercado formal de trabalho à população negra brasileira.

Ao todo, serão realizadas cinco conferências regionais no mês de julho, sendo uma destinada para cada região do Brasil. Os encontros vão contar com a presença da Coordenação dos Movimentos Negros do Afro Presença – Geledés, Educafro, MNU, Uneafro e Unegro – e serão realizados em plataforma fechada, restrita aos representantes inscritos. Os convidados e interessados em participar das conferências regionais deverão se inscrever preenchendo formulário eletrônico próprio de sua região presentes no documento.

Todas as informações estão disponíveis no edital de chamada pública, já disponibilizado na internet.