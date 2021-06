Operação conjunta tira de circulação ‘rolés do grau’ e apreende motocicletas

Uma ação conjunta do 5° Batalhão de Polícia Militar (PM), 14° CIPM de Força Tática composta pelo Comando de Ação Rápida, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), resultou na apreensão de 27 veículos, sendo 2 carros e 25 motos nesta segunda-feira (7), no Distrito Industrial, BR-364, em Rondonópolis (MT). O objetivo da operação é combater infrações de trânsito e perturbação do sossego.

Após denúncias de motocicletas com escapamentos adulterados e veículos realizando manobras perigosas na Avenida Lions Internacional, pelo grupo denominado “Vrauu”, foi realizado bloqueio na BR-364, para onde seguiam os motociclistas.

Conforme informações da Polícia, no bloqueio realizado foi possível abordar cerca de 50 pessoas em motocicletas que praticam frequentemente na cidade, direção perigosa e diversas infrações de trânsito nos denominados “rolés do grau”.

Diante dessas informações a PM e PRF promoveram a ação conjunta que resultou nas apreensões e diversas notificações.

Dentre as notificações aplicadas, destaque para as principais: condução de veículo com descarga livre, condução de veículo com equipamento obrigatório ineficiente e/ou inoperante, condução de veículo sem CNH, condução de veículo registrado que não esteja devidamente licenciado.