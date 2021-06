“Outros estados têm dificuldade em localizar pessoas”, diz secretário

O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, classificou como “satisfatório” o trabalho das forças de segurança no que diz respeito as buscas aos criminosos que participaram do assalto a duas cooperativas de crédito em Nova Bandeirantes.

Ainda que sem nominar, Bustamante chegou a fazer uma comparação com a caçada pelo serial killer Lázaro Barbosa, que terminou na manhã desta segunda-feira (28), após 20 dias de buscas.

“Acredito que nossos trabalhos estão satisfatórios. Outros estados têm maior dificuldades de localizar pessoas e estamos localizando todos aqui”, disse o secretário.

Questionado sobre a previsão de quanto ainda deve levar as buscas, Bustamante preferiu não fazer projeções.

“O tempo que for necessário. Não temos pressa para fazer um trabalho bem feito. A gente acredita que está evoluindo bem, vocês estão acompanhando isso. E, a cada dia, a gente tem uma resposta. A gente acredita que, em breve, teremos mais respostas e andamentos”.

Investigação sigilosa

O secretário também disse não ser possível precisar, ao menos por ora, o número de criminosos envolvidos no assalto.

“Por ser crime organizado, tem equipe de apoio, financiamento, execução. Estamos trabalhando todo esse conjunto, então não tem números ainda. A investigação está sob sigilo e da nossa parte. Divulgar o menos possível é resultado do sucesso da investigação”, afirmou.

“Estamos identificando e mapeando a todos. Ao final das investigações, vamos alcançar a todos”.

Até o momento, três suspeitos foram presos – um deles já solto pela Justiça – e outros nove foram mortos em confrontos com policiais.