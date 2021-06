Pai do Prefeito José Carlos do Pátio morre e cortejo acontece nesta manhã

A família de Altamirando de Araújo Miranda, 91 anos, mais conhecido como ‘Cavalo Velho’, comunica com muita tristeza a notícia do seu falecimento, ocorrido na manhã deste sábado (19).

Sr. Altamirando, pioneiro, chegou em Rondonópolis na década de 60 e foi o 1º dentista da cidade, encabeçou projetos sociais como o grupo de teatro ‘Patrulheiros’ que ficou famoso no Estado e era reconhecido fora do país.

Ele deixa esposa, sete filhos, netos e bisnetos.

A família comunica ainda que o enterro acontecerá neste sábado, com cortejo saindo às 9h30 do Hospital de Retaguarda e seguirá pelas ruas da cidade até o Cemitério da Vila Aurora.