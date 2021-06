Para 2022, MDB projeta eleger sete na AL e três federais

O presidente do MDB em Mato Grosso, deputado federal Carlos Bezerra, afirmou que a sigla trabalha com a projeção de eleger sete deputados estaduais, na eleição de outubro do próximo ano.

Atualmente, compõem a bancada do partido na Casa, Dr. João, Janaina Riva – hoje licenciada, dando espaço a Romoaldo Júnior – e Thiago Silva.

Já para a Câmara Federal, a meta é passar de um para três representantes.

“O MDB está cuidando neste ano dos candidatos para as chapas estaduais e federais. Nós já temos 34 pré-candidatos a estaduais (12 homens e 12 mulheres). A ideia é eleger sete na AL e três na Câmara”, disse.

Questionado sobre as disputas a majoritária (Governo, vice e Senado), Bezerra disse que o debate em torno deste assunto ficará para 2022.