Para este domingo uma deliciosa carne assada com mostarda e batata

DICAS

As carnes para assar de panela são várias, assim como as preparações.

Podemos fazê-la recheada ou sem recheio.

Em preparações mais simples, pode ser usada no dia a dia e, com receitas mais elaboradas, entrará no cardápio do domingo ou num jantar com convidados.

Experimente além do alcatra, o lagarto, a paleta, o peito e até o acém