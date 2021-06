Para salvar a própria vida, motorista joga caminhão para fora da pista

Um acidente envolvendo um caminhão, carregado com botijões gás, por pouco não termina em tragédia na tarde desta segunda-feira (7) na MT 130, entre Rondonópolis e Poxoréu-MT. Sem freios, o motorista precisou jogar o veículo de carga para fora da pista para se salvar.

Segundo informações do condutor, Durvalino Alves dos Santos, 60 anos, ele estava descendo uma serra, nas proximidades da conhecida ‘Curva da Santa’, no momento que percebeu a falha mecânica. Sem os freios, ele ainda conseguiu dirigir o caminhão por mais de um quilômetro.

“Eu sabia que tinha um quebra-molas mais a frente e isso faria os motoristas reduzirem a velocidade. Foi quando joguei o caminhão para fora da pista”, afirma o Durvalino, relatando ainda que quase colidiu frontalmente em outro veículo de carga.

O profissional trabalha há 40 anos como motorista de caminhão e diz fazer três vezes na semana o mesmo trajeto. Ele relata que ao perceber a situação tinha certeza que iria morrer.

“Eu acordei meu colega [passageiro] e disse que iríamos morrer. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu nasci de novo”, diz aliviado.

Durvalino havia carregado o caminhão com botijões em Campo Grande-MS e descarregaria em Primavera do Leste-MT. A apreensão do motorista era grande, pois, alguns vasilhames estavam abastecidos com gás de cozinha.

Quando o veículo parou às margens da rodovia, houve um princípio de incêndio, mas logo foi contido por outros motoristas que param para socorrer Durvalino e o colega.

A equipe de resgate da concessionária responsável pela administração da MT 130 chegou a ser acionada, mas felizmente o acidente teve apenas prejuízos materiais.