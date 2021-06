Parceria garante curso de qualificação profissional em Juscimeira

O deputado Thiago Silva esteve ontem em Juscimeira para acompanhar a aula prática do curso de revestimento em cerâmica, que está formando gratuitamente 20 novos profissionais. O curso realizado com recursos de uma emenda parlamentar de R$ 800 mil reais, alocada pelo deputado para investimentos em iniciativas de qualificação técnica em parceria com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e o Senai.

A visita foi acompanhada pela vereadora Lucia Ferraz, autora da indicação para a realização do curso em Juscimeira.

“Para mim é uma imensa alegria poder contribuir com a qualificação profissional e a formação técnica dos trabalhadores de Juscimeira e região. Com a parceria da vereadora Lucia estamos garantindo para a população a aprendizagem para a inserção no mercado de trabalho, com objetivo de gerar uma renda futura”, disse o deputado Thiago Silva.

Os alunos terão ao todo 160 horas/aula e a formação será concluída em agosto. Eles já receberam equipamentos de trabalho e também de proteção individual, como capacetes e luvas.

“Hoje a nossa região necessita de capacitação na área de revestimento cerâmico e é muito importante a chegada de cursos na cidade. Estamos ensinando a fazer contra piso, esquadro, nível e tudo que se trata de obra. Esse é um Projeto importante para a formação das pessoas de Juscimeira”, disse o Professor do curso, Engenheiro Waldson Ferraz.

A vereadora Lucia destacou a importância da qualificação para abrir oportunidades aos moradores e antecipou outras conquistas viabilizadas pela parceria. “O deputado Thiago está proporcionando oportunidades e vai continuar com mais um curso de costura industrial. Isso é muito importante para a qualificação profissional em Juscimeira”, ressaltou.