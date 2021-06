Parceria entre Assembleia e Aprosoja deve arrecadar 100 mil cestas de alimentos

Teve início nesta quinta-feira a operacionalização da grande campanha de arrecadação de alimentos realizada por meio de parceria entre Assembleia Legislativa e a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. A deputada estadual Janaina Riva (MDB), representando a Assembleia Legislativa, se reuniu com o conselho de produtores para falar do projeto e discutir a operacionalização da arrecadação e distribuição, cuja meta é de 100 mil cestas básicas.

“Essa parceria nasceu na tribuna da Assembleia Legislativa, com a cobrança de muitos deputados para que o setor produtivo de Mato Grosso fosse mais engajado nas campanhas que têm dado suporte às famílias afetadas pela pandemia. O presidente da Aprosoja, Fernando Cadore, sensível à causa, nos procurou para que essa parceria fosse formalizada com uma grande ação de arrecadação e doação de alimentos que abrangerá os 141 municípios. O deputado Eduardo Botelho, primeiro-secretário da Assembleia, lançou um desafio ousado para que a meta de arrecadação seja de 100 mil cestas”, explica.

Segundo Janaina, a ideia é que para cada cesta arrecadada pela Aprosoja, por meio do programa Agrosolidario, a Assembleia Legislativa doe mais uma em contrapartida. A arrecadação será feita em dinheiro pelo Agrosolidario para posterior aquisição das cestas básicas. Uma conta específica para as doações será aberta e deve ser divulgada em breve pela instituição.

“É um por um. Um grande desafio de mobilização do setor do agro nessas doações. O que queremos é comida no prato de quem precisa. A reunião desta quinta-feira serviu para falarmos da seriedade com que essas doações serão feitas e para engajar os produtores nesta campanha”, explica a parlamentar, que representou a Assembleia Legislativa na reunião.

Janaina lembra que esta não é a primeira ação da Assembleia Legislativa para tentar diminuir os efeitos da pandemia. “Devolução de recursos ao governo do estado na contrapartida da obra do hospital metropolitano, aquisição de oxigênios, recursos para aquisição de vacinas e vários outras ações que o governo do estado tem realizado, como o Ser Família, por exemplo, tem recursos da Assembleia Legislativa”, ressalta.

O presidente da Aprosoja, Fernando Cadore, ressalta que a ideia é mobilizar o setor produtivo de todo o estado para arrecadar em todas as regiões de Mato Grosso. “A decisão de encabeçar essa campanha para arrecadar e doar alimentos foi tomada em Assembleia pelos produtores, por isso tenho certeza da adesão em massa”, finaliza.