‘Parem com síndrome de vira-lata’, diz Pedro Scooby

Pedro Scooby abriu uma caixinha de perguntas para que seus seguidores no Instagram tirassem dúvidas ou falassem suas curiosidades.

Um dos asssuntos mais abordados foi o fato de Scooby estar morando em Portugal. O surfista disse que se divide entre o Brasil e o país europeu, mas que gostaria de passar mais tempo no Brasil.

Depois da repercussão da resposta, Scooby deu um recado para seus seguidores brasileiros: “Eu abri a caixa de perguntas e um monte de pergunta que a galera fez era falando sobre Portugal, como se fosse a salvação da vida da pessoa vir morar em Portugal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, vamos parar com essa síndrome de vira-lata”.

Segundo o surfista, Portugal também tem diversos problemas, assim como o Brasil: “É um país que é menor que o Rio de Janeiro, e meu amigo de 54 anos foi vacinado (contra a covid-19) só na semana passada. A vacinação está demorando também. Minha casa aqui já foi assaltada. Outro dia eu estava na principal rua de Portugal e um cara passou atirando com um fuzil para fora do carro”.

“A diferença é que aqui as notícias não saem, ninguém fica divulgando as notícias, porque as pessoas aqui não são sensacionalistas. Pelo contrário, elas tentam proteger o país delas, entendeu?”, finalizou o atleta.

Scooby também respondeu que acha Portugal o melhor país da Europa para morar e que o Rio de Janeiro é sua cidade preferida.