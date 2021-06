Parte do estádio do Pacaembu começa a ser demolido

Nesta terça-feira (29), o processo de modernização do Estádio do Pacaembu teve o seu início e a primeira parte de execução é a demolição do tobogã, setor construído por último no estádio e que ficava localizado atrás de um dos gols, oposto ao portão principal da praça Charles Miller.

A responsável pela modificação radical no estádio é a Concessionária Allegra Pacaembu, que estipulou o prazo de até quatro meses para que a primeira fase das obras seja concluída. Após a demolição total do tobogã, será construído um prédio multifuncional que renovará a região com serviços diferentes dos que a cidade de São Paulo oferece hoje.

Quase todo o concreto já existente será reaproveitado e o novo edifício dará um novo visual ao estádio, que seguirá com a famosa arquibancada oval. A concessionaria tem os direitos do Pacaembu por 35 anos e há uma previsão de que sejam investidos R$400 milhões para que a construção histórica se transforme em uma arena moderna, assim como já existem outras na cidade.

Apesar de toda as medidas contra a realização da obra por moradores do bairro tradicional de São Paulo, os processos foram derrubados e não houveram outros recursos para que a modernização do estádio fosse impedida. O projeto final é que o Pacaembu se torne muito mais do que um centro esportivo, podendo receber shows e eventos, além de se transformar em um ponto de luxo na capital paulista.