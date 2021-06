Vereador quer explicações sobre estatal de transporte coletivo

O vereador Paulo Schuh (DC) está preocupado com a movimentação da Prefeitura de Rondonópolis visando a criação de uma empresa estatal de transporte coletivo. Ele já protocolou na Câmara Municipal um requerimento cobrando várias informações e vai falar sobre o assunto hoje (14) na live do portal Agora MT.

A maior dúvida do parlamentar é com a qualidade dos gastos já feitos e programados pelo município, tanto para a aquisição de ônibus e como de outras medidas relacionadas à implantação da empresa.

“Precisamos saber que tipo de investimentos foram realizados, com que finalidade e como foi feito o planejamento disso tudo”, afirma.

Paulo Shcuh também espera receber nos próximos dias um relatório sobre os valores depositados no Fundo Municipal de Trânsito e de que forma o município pretende usar esses recursos.

Também serão abordadas na live de hoje questões relacionadas à atividade do parlamentar, que se elegeu no ano passado com o apoio de lideranças conservadoras de Direita.

O vereador vai explicar como tem sido a atuação da oposição e as principais iniciativas que tomou nestes primeiros meses de mandato. Entre os projetos aprovados por ele está o que concede o ‘Título de Cidadão Rondonopolitano’ ao presidente Jair Bolsonaro.

A live começa às 17 horas com transmissão no página do portal Agora MT no Facebook. O acesso é livre e na própria página é possível fazer sugestões e perguntas ao vereador.