PC encontra casal acusado de arrombar caminhonete e furtar produtos

Policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá detiveram nesta terça-feira (08) um casal suspeito de arrombar uma caminhonete e furtar objetos e eletrônicos. O fato foi registrado no estacionamento de um restaurante, às margens da rodovia MT-251, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães, no último domingo.

Câmeras do local registraram o momento em que um veículo modelo Fox para no estacionamento do restaurante e um homem e uma mulher descem e quebram um dos vidros traseiros da caminhonete das vítimas.

Em seguida, os dois furtam diversos objetos de dentro do veículo, como bolsas com documentos pessoais e dinheiro, aparelhos celulares, notebook, carregadores de celulares, entre outros pertences das vítimas, e depois fogem em sentido à Capital.

A partir da comunicação do furto, a equipe da Derf de Cuiabá iniciou diligências para chegar aos envolvidos no crime. A mulher foi localizada nesta terça-feira, quando chegava a seu trabalho, com o marido, no veículo utilizado no crime.

Os policiais abordaram o casal e ao questioná-los sobre o furto ocorrido no domingo, ambos informaram que os objetos estavam na residência deles, localizada no bairro Pedra 90.

Na casa, os investigadores localizaram inúmeros objetos pessoais, aparelhos eletroeletrônicos, celulares, equipamentos como maquita e lavadora portátil, bolsas femininas, diversos pares de óculos, perfumes e calçados. Os objetos foram apreendidos e o casal encaminhado à delegacia para depoimento.

Por estarem fora do período de flagrante, os dois foram ouvidos e depois liberados. A delegacia especializada instaurou inquérito para continuidade da investigação e será feita a representação à Justiça pelas medidas cautelares pertinentes, tendo em vista a prática deliberada de crimes em relação aos envolvidos.