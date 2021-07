Pela 2ª vez Luciano Szafir é internado com Covid – 19 e esposa relata a angústia

Luhanna Melloni, mulher de Luciano Szafir, fez desabafo sobre a internação do marido famoso, diagnosticado com covid-19 pela segunda vez, em publicação nas redes sociais. A artista de 37 anos falou sobre a angústia das últimas semanas e da ansiedade pela alta médica do ator.

“Retomando a vida após duas semanas de tristeza e medo, mas também de muita fé. Está chegando o dia dele voltar. Mas enquanto ele não volta, meu mundo continua em preto e branco. Te esperando ansiosa, meu amor, meu companheiro”, escreveu ela.

Luciano Szafir, de 52 anos, segue internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. No dia 22 de junho, o ator foi encaminhado para a unidade após ser reinfectado pelo novo coronavírus.

É a segunda vez que o famoso é diagnosticado com a doença. Em fevereiro, Szafir usou as redes sociais para agradecer o apoio de fãs e amigos. “Muito obrigado pelo carinho de todos, eu estou bem assessorado.”