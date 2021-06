Perfil falso se passa por Pátio e pede transferência bancária

Um perfil falso de WhatsApp está se passando pelo prefeito de Rondonópolis, José Carlos Junqueira de Araújo, o Zé do Pátio e tentando aplicar golpes.

Usando foto do gestor municipal e o número (66) 9 9994-6142, a pessoa que envia o conteúdo inicia conversa com a vítima e tenta aplicar o golpe solicitando depósito de quantias em dinheiro em uma conta bancária.

O prefeito já está tomando as medidas cabíveis para investigação do golpe. Ele alerta os cidadãos, pede cuidado e atenção a quem receba alguma mensagem com esse teor e orienta para que não façam transferência de qualquer valor.