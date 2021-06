Pessoas com idade acima de 57 anos começam a ser vacinadas neste sábado (05)

O principal programa deste sábado (05) para aqueles que têm acima de 57 anos sem comorbidades deve ser a visita a um dos pontos de imunização contra o coronavírus. Por meio do sistema drive thru, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai disponibilizar a primeira dose da AstraZeneca para esse público.

Três locais estarão ofertando a vacina, sempre pelo sistema drive thru: o Estádio Luthero Lopes e a Universidade de Rondonópolis (UFR), para onde o rondonopolitano pode se conduzir com seu carro entre as 8h e as 16h. Outra opção é o Centro de Especialidades, Apoio e Diagnóstico Albert Sabin (Ceadas), que estará aberto das 8h às 12h.

É importante que, no momento da vacina, a pessoa apresente documento pessoal com foto e carteirinha de vacinação. E nunca se esqueça de usar a máscara.