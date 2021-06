Pioneiro Antonio Estolano morre aos 85 anos

Faleceu hoje (29) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rondonópolis o pioneiro Antonio Estolano de Souza, 85 anos. Ele havia sido internado na Unidade Pronto Atendimento com problemas de vesícula e não resistiu ao agravamento do quadro de Saúde e morreu às 03h10 da madrugada desta terça-feira.

“Meu pai estava com muitos problemas de saúde e também sofria muito com saudades da minha mãe, que faleceu no ano passado. Infelizmente o perdemos”, disse o filho do pioneiro, Antonio Estolano Júnior.

A esposa de Antonio Estolano, Maria de Lourdes Gomes Estolano, também foi uma benemérita. Ela faleceu em fevereiro do ano passado, aos 73 anos, vítima de complicações de uma inflamação no intestino (diverticulite).

O corpo do pioneiro será velado no Cemitério da Vila Aurora à partir das 13h30. O sepultamento está programado para as 17h30, no mesmo local.

REALIZAÇÕES

Apesar de pouco conhecido pelas gerações mais novas, Antonio Estolano de Souza foi uma das pessoas mais importantes no processo de desenvolvimento de Rondonópolis nas últimas décadas. Foi empresário, político, líder classista e personagem destacado em muitas conquistas obtidas pelo município.

Ele chegou ao município em 1968 e entre suas realizações destacam-se a fundação da Coder, do Caiçara Tênis Clube e também da Transcol, a primeira empresa de transportes coletivos do município.

A atuação de Antonio Estolano também foi decisiva para a chegada do serviço de telefonia e o início das transmissões de sinais de televisão na cidade.

Em 1982 ele chegou a disputar a Prefeitura de Rondonópolis numa sublegenda do MDB. Não venceu, mas os votos que teve foram somados e acabaram sendo fundamentais para assegurar a vitória de Carlos Bezerra – o outro candidato do partido naquela eleição.