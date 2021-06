PM faz maior apreensão de droga do ano após patrulhamento na MT-130

A Polícia Militar (PM) apreendeu 161 tabletes de substância análoga a maconha que somam aproximadamente 172kg na noite desta quarta-feira (16), na MT-130, próximo ao presídio Mata Grande, em Rondonópolis (MT). Essa foi a maior apreensão de entorpecentes do ano feita pela PM.

A droga estava em um carro Siena. O motorista fugiu da Polícia em alta velocidade e acabou saindo da pista danificando o carro. O suspeito fugiu pela mata e a PM apreendeu os entorpecentes.

OCORRÊNCIA

A guarnição realizava rondas nas proximidades do presídio, local onde com frequência criminosos lançam entorpecentes para o interior da casa de detenção com o uso de drones, quando visualizou um veículo e uma motocicleta, ambos parados na via um ao lado do outro com o motor ligado.

Ao aproximar com sinais luminosos o passageiro do carro desceu do veículo e subiu na garupa da moto, ambos evadiram sentido MT-130.

Somente foi possível acompanhar o veículo com 1 ocupante, considerando que visivelmente o veículo transportava carga de peso superior ao previsto em suas especificações técnicas, o que naquele momento caracterizava transporte de entorpecente.

O motorista do carro seguiu em alta velocidade pela MT-130 e, após passar pelo pedágio, causando danos a cancela, cerca de 10km a frente, o condutor perdeu o controle e saiu da pista com o veículo.

O suspeito empreendeu fuga em região de mata e não foi possível localiza-lo. Após buscas no interior do veículo, a PM encontrou os entorpecentes.

A concessionária responsável pela via prestou apoio com o guincho e conduziu o veículo até a central de flagrantes com diversos danos provocados pelo acidente.

O Caso foi registrado e consta no Boletim de Ocorrência (BO).