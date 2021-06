Comandante do 5ºBPM diz que ‘Lei Seca’ evita aglomerações e outros crimes

O comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Gleber Cândido Moreno, disse que apoiará uma eventual reedição da chamada ‘Lei Seca’, com a proibição temporária do comércio e consumo de bebidas alcóolicas em Rondonópolis. Cândido integra o Comitê Gestor de Crise no município e falou sobre o assunto ontem (16), durante live do portal Agora MT.

“Sempre que a Lei Seca é colocada em pauta como necessária nas reuniões do Comitê nós votamos favoráveis. A gente vê como uma boa ação no campo da Saúde Pública e também da Segurança Pública”, afirmou.

O comandante da PM diz que sua posição é sustentada nos números apurados durante a vigência da ‘Lei Seca’ no município. “Por mais que digam que há comércio ilegal, que as pessoas continuarão consumindo em casa, em clubes e chácaras, a gente observou que quando (a Lei Seca) foi implementada houve redução de festas clandestinas”.

“A maioria das festas, eventos e reuniões sociais são regada à álcool. Quando você tira isso acaba diminuindo o estímulo a esses eventos, as pessoas optam por não se reunir e diminuem as festas clandestinas. Isso é fato, está comprovado em nossos registros. Também houve redução de outras ocorrências criminais”, diz o comandante cândido.

Conforme os registros da PM, no período de vigência da ‘Lei Seca’ em Rondonópolis caíram os números de acidentes (com e sem vítimas fatais), de ocorrências de lesão corporal, homicídio, Maria da Penha (violência contra mulher), agressões e também de furtos e roubos.

FISCALIZAÇÃO

Durante a live o comandante explicou que cabe à Polícia Militar garantir o cumprimento das leis e decretos editados pelo Poder Executivo municipal e Estadual, não sendo permitido aos policiais agravar ou reduzir as restrições previstas.

Cândido também criticou as pessoas que apontam a falta de fiscalização como causa das aglomerações clandestinas e do aumento de casos de Covid-19 no município.

“A fiscalização nunca parou. Atuamos diuturnamente e realizamos centenas de prisões e multas neste período. O problema é que tem pessoas que agem com hipocrisia. Defendem o aumento da fiscalização, desde que não chegue até ela. Quando a fiscalização chega em seu estabelecimento reclamam e dizem que estamos sendo muito rigorosos. Mas não agimos com rigor, apenas cumprimos a lei”, rebate.

O comandante Cândido ressaltou que a maioria da população e dos comerciantes de Rondonópolis e municípios vizinhos é ordeira e tem respeitado integralmente as orientações relacionadas à prevenção. “Os infratores são sempre os mesmos e não representam um por cento da população”, disse.

Durante a live o comandante também falou sobre a redução de vários índices de criminalidade na região, sobre homenagens recebidas por ele e outros oficiais e do projeto ‘Patrulha Rural Georreferenciada’ – que foi criado pelo 5º BPM e está sendo levado para outras regiões do Estado.