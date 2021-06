Podemos quer atrair coronel e “insatisfeitos” com Mendes

O deputado federal José Medeiros (Podemos) tem tentado atrair uma série de políticos para o seu partido, já pensando em construir candidaturas majoritárias e proporcionais de direita para ajudar o processo de reeleição do presidente Jair Bolsonaro nas eleições do próximo ano.

Entre os nomes sondados pelo deputado está o da ex-candidata ao Senado pelo Patriota, Coronel Fernanda Rúbia.

Medeiros também já convidou os deputados estaduais do PSL delegado Claudinei, Gilberto Cattani e Ulysses Moraes. Os três parlamentares já manifestaram insatisfação com a aproximação do PSL à base governista.

“Tenho certeza que as lideranças políticas e os partidos que são alinhados com as pautas defendidas pelo presidente estarão unidos trabalhando a sua reeleição”, disse o parlamentar.