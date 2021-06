Polícia de Goiás confirma morte de Lázaro durante operação

A morte de Lázaro Barbosa, que esteve 20 dias foragido e foi capturado nesta manhã, foi confirmada nesta segunda-feira (28), segundo informação repórter Roberto Cabrini, da RecordTV. A confirmação foi repassada ao vivo, durante o telejornal Fala Brasil.

Segundo confirmou um coronel da polícia goiana, logo após ser apreendido, o homem de 32 anos foi levado com vida ao Hospital Municipal Bom Jesus, em Águas Lindas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Vídeo mostra chegada na base

Imagens feitas no local mostram o momento em que Lázaro Barbosa, conhecido como serial killer do Distrito Federal, chega a base da polícia, em Goiás.

Governador anunciou prisão

Mais cedo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou Lázaro havia sido finalmente capturado. A publicação foi feita nas redes sociais de Caiado (veja abaixo).

“Acabo de receber uma informação de todas as forças de segurança que estão ali na região de Cocalzinho que o Lázaro foi preso. Cumprimentar a todos aqueles que estão ali há vários dias trocando informações e chegando a esse resultado final, com a prisão do Lázaro”, disse o governador.