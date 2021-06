Polícia encontra carro incendiado que pode ter sido usado por Lázaro

Policiais da força-tarefa montada para prender Lázaro Barbosa, homem de 32 anos que vem sendo chamado de “serial killer” do Distrito Federal encontraram, nesta terça-feira (22), um carro abandonado e incendiado na região conhecida como Gruta dos Ecos, na saída de Girassol, sentido Cocalzinho de Goiás. A polícia e a perícia foram deslocadas para o local para coletar impressões digitais do automóvel.

Os policiais, que entram nesta terça no 14º dia de buscas, devem investigar se o veículo chegou a ser usado pelo homem que assassinou uma família de seis pessoas em Ceilândia (DF) e foi condenado por uma série de outros crimes.

As ações ocorrem, sobretudo, em cidades próximas da divisa entre Goiás e Distrito Federal, na região goiana de Cocalzinho, onde o homem de 32 anos havia sido visto pela última vez. Segundo informações da RecordTV, com menos operações, a aposta da polícia neste momento é trabalhar com estratégias para encontrar o fugitivo.

A última atualização da força-tarefa das buscas por Lázaro, divulgada na noite desta segunda-feira (21), indica que foram realizadas incursões para checar informações de possíveis locais por onde o fugitivo teria passado. A ação contou com apoio de cães farejadores.

Além disso, o exército brasileiro cedeu às equipes 40 rádios comunicadores para auxiliar os trabalhos de busca. Setores públicos e privados também têm ajudado com doações e apoios materiais. Segundo o comunicado, nunca houve desamparo aos policiais.