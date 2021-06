Polícia entra em confronto com bandidos que roubaram agências bancárias em MT

Um confronto entre policiais e suspeitos de um assalto a duas agências bancárias aconteceu nesta quinta-feira (10), no município de Bandeirantes.

De acordo com a Polícia Civil, eles roubaram três veículos para praticar os assaltos. A quadrilha usou armas de grosso calibre como fuzis .30, espingarda calibre 12 e pistolas.

Três criminosos entraram na agência e outros três ficaram do lado de fora. Eles ameaçaram as vítimas rendendo todos que estavam no local, inclusive o segurança armado.

Os suspeitos fizeram vários disparos dentro e fora da agência. Dois assaltantes acompanharam a abertura do cofre central e retiraram todo o dinheiro, sendo também realizada a abertura dos caixas eletrônicos.

O guarda de segurança e outras pessoas foram feitas reféns formando o ‘escudo-humano’, caracterizando a modalidade de roubo novo cangaço. O guarda foi levado pelos criminosos até a segunda agência onde era realizado outro roubo pelo mesmo grupo criminoso.

Dois veículos foram roubados pelos criminosos logo após o roubo ao banco. Uma vítima foi levada pelos criminosos até uma ponte, onde foi liberada e os suspeitos colocaram fogo em uma caminhonete.

Pessoas foram baleadas durante o assalto, mas sem gravidade. Foram levadas ao Hospital Regional de Alta Floresta e já foram liberadas.

Ao todo, aproximadamente 20 assaltantes estão envolvidos no ataque, ainda não há informação de quantidade de feridos.