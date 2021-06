Polícia faz blitz e vistoria veículos em busca do Serial Killer Lázaro Barbosa

A Polícia Militar e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizam uma operação em estradas no distrito de Girassol, próximo da divisa entre Goiás e o Distrito Federal, neste sábado (19), para saber se Lázaro Barbosa, conhecido como ‘o serial killer do Distrito Federal, pode estar escondido no porta-malas dos carros que passam pelo local.

Em todas as saídas das estradas locais, a qualquer condição de suspeita, os policiais param os automóveis para averiguar a possibilidade do homem de 32 anos se esconder nos porta-malas dos veículos, como informa a Record TV.

Um dos motivos da ação é que Lázaros já havia utilizado deste método quando veio de Goiás dentro de um carro, no porta-malas, e saiu do automóvel e correu para a mata ao perceber uma blitz policial.

Simultaneamente, segundo informaram fontes da Secretaria de Segurança Pública à reportagem do Cidade Alerta, outros policiais, com maior experiência em matas, selvas e florestas, irão fazer buscas nestes tipos de campo da região para localizar Lázaro. Esta estratégia deverá durar ao menos cinco dias.