Polícia fecha oficina de desmanche de motos e dupla é presa

Dois indivíduos de 20 e 21 anos foram presos em flagrante pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), no bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis (MT). A dupla deve responder por receptação qualificada, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e munições e associação criminosas.

A Polícia Civil (PC) estava investigando uma oficina que realizava conserto de motos e no local a Polícia encontrou várias motocicletas desmontadas com registro de roubos e furtos, 49 munições de calibre .22, uma munição calibre .357, quatro munições calibre .38, duas armas de fogo do tipo artesanal, um simulacro de arma de fogo, 25 porções de pasta base de cocaína, 4 porções de maconha e balança de precisão.

No momento da abordagem estavam no local vários adolescentes que terão as condutas apuradas durante o transcorrer do procedimento investigatório.

As investigações apontam que a oficina estava sendo utilizada como desmanche e comercialização de peças de motocicletas oriundas de crimes patrimoniais e também para a comercialização de drogas. A PC afirma que o grupo era temido na região.