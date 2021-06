Polícia fecha rinha de galo e resgata animais

A equipe da Força Tática fechou uma rinha de galo, neste domingo (27), na zona rural, região das Três Pontes, em Rondonópolis (MT).

A Polícia recebeu uma denúncia informando que no local havia alguns homens armados em uma rinha de galo, morte e maus tratos de animais.

No local também compareceu uma guarnição da Polícia Ambiental onde foram adotadas as medidas cabíveis pertinentes ao crime ambiental de maus tratos, sendo conduzido para a base da polícia ambiental 15 galos vivos e vários com ferimentos provenientes da rinha. No local ainda foram encontrados 2 galos mortos.

O barracão tinha estrutura abandonada e em seu interior foi encontrado aproximadamente 30 gaiolas de madeira, muitas delas vazias, várias arenas para serem realizadas a briga dos galos e quadros com anotações.

Quando a Polícia chegou no local, várias pessoas começaram a correr, mas alguns dos que fugiram foram identificados e denunciados por alguns moradores.

Um dos suspeitos identificado no crime é um empresário proprietário de um mercado na cidade de Rondonópolis. A PM informou que o indivíduo é um dos principais organizadores e fomentador da prática do crime e que inclusive já possui passagem pelo mesmo fato.

Outros suspeitos são filhos do gerente da fazenda onde ocorria a rinha. Também foram denunciados mais dois irmãos como organizadores do evento.

A Polícia também identificou o indivíduo que fornecia medicamentos para os galos e que também levou os animais para a rinha.

Os galos apresentavam as cristas mutiladas e as esporas amputadas. Alguns animais tinham feridas nas asas e peito.

Também foram encontrados diversos utensílios clínicos (biqueiras, buchas, lixa, serra, entre outros).

Os suspeitos foram detidos e encaminhados até a delegacia.