Polícia prende dois suspeitos de furto em Tangará da Serra

A Polícia Militar recuperou na tarde desta quinta-feira (17) uma motocicleta furtada no domingo (13) em Tangará da Serra-MT. A moto, Honda Bros, foi encontrada em uma residência no Jardim Rio Preto. Dois jovens foram presos, suspeitos do crime.

De acordo com o sargento André Vieira da Polícia Militar, a PM recebeu uma denúncia de que uma moto furtada estaria escondida em casa no bairro.

À polícia, um dos presos falou que teria comprada moto. “Ele falou que comprou a moto de um rapaz pelo valor R$ 1,8 mil. Mas, é de conhecimento de todos, que uma Bros não vale somente isso”, relata o sargento.

Os dois suspeitos foram levado à Delegacia Municipal de Tangará de Serra. A moto recuperada deve ser entregue ainda hoje para o proprietário.