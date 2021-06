Polícia recupera R$ 43 mil com mortos em confronto

Os supostos criminosos mortos em um confronto com a polícia na manhã desta segunda-feira (21), estavam com pouco mais de R$ 43,5 mil roubados de duas cooperativas de crédito no Nortão do Estado.

O dinheiro foi levado durante assalto ocorrido na modalidade Novo Cangaço, em Nova Bandeirantes, no início deste mês.

Desde então, policiais fazem buscas pelos criminosos. Nesta manhã, dois suspeitos acabaram mortos por homens da Força Tática. Com isso, subiu para seis o número de mortes.

Além do dinheiro recuperado nesta manhã, os policiais apreenderam um revólver .38, uma espingarda calibre 12, roupas camufladas, coturnos, luvas, celulares e bateria externa de celular.