Policiais Penais apreendem materiais arremessados via muralha

Policiais Penais do anexo da Mata Grande apreenderam na manhã desta quinta-feira (10) vários materiais que haviam sido arremessados via muralha. Eles estavam dentro de tijolos de argila.

Os policiais faziam uma ronda interna no anexo quando encontraram os blocos.

Os tijolos foram quebrados e no interior foram encontradas seis cartelas de papeis de seda para uso de cigarro, 500g de substancia análoga a maconha, oito aparelhos celulares, 15 carregadores, fones de ouvido e chips de celulares.

De acordo com o diretor da unidade, Ailton Ferreira, várias ações preventivas foram implantadas para coibir que materiais ilícitos cheguem as mãos dos recuperandos, como instalação de tela nos solaruins das ante-alas, alambrados em toda a Unidade Penal, cerca no perímetro externo da Unidade, rondas diurnas e noturnas e a vigilância ostensiva dos Policiais Penais nas torres, como também uma equipe de Policiais Penais que fazem campana na laje da Penitenciária.