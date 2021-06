Policiais recuperam tijolos furtados e resgatam cachorro com maus tratos

Cerca de 4 mil tijolos furtados de uma loja de material de construção em Rondonópolis, foram recuperados na quinta-feira (24), pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

O material furtado estava em um sítio na Gleba do Rio Vermelho, zona rural do município. No local, a equipe da Derf também resgatou um cachorro, que vinha sofrendo maus tratos. O animal estava amarrado em uma corrente, com fome, sede e apresentava um grande ferimento no pescoço e extrema magreza.

A ação resultou também na prisão de um jovem de 22 anos, autuado em flagrante pelos crimes de receptação e maus tratos animais. Os autores do furto foram identificados e responderão ao inquérito instaurado pela Derf de Rondonópolis.

Os policiais civis realizavam diligências para apurar a subtração dos quatro mil tijolos, cuja ocorrência foi registrada na quarta-feira (23). Conforme o responsável pela empresa, o furto foi descoberto após auditoria feita no sistema de entrega do estabelecimento comercial.

Os investigadores conseguiram localizar os tijolos na propriedade rural. Ao chegarem ao local, o filho do dono do sítio acompanhou as buscas. Na sequência, foram avistados vários cachorros soltos, sendo que um deles estava amarrado com uma corda, sem água e com um grande lesão no pescoço e orelhas, com visíveis sinais de maus tratos.

O jovem relatou que era a pessoa responsável por cuidar dos animais. Indagado sobre os fatos, ele alegou que cria porcos e os cachorros vem comer a lavagem, informação que não se confirmou, pois o cachorro estava amarrado.

O cachorro foi resgatado pelos policiais civis e encaminhado para uma clínica veterinária. Já o suspeito de 22 anos foi conduzido até a Derf de Rondonópolis, interrogado e autuado em flagrante por receptação e maus tratos.