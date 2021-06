Populares, amigos e familiares vão as ruas acompanhar cortejo de pai do prefeito

O cortejo com o corpo de Altamirando de Araújo Miranda de 91 anos, pai do Prefeito José Carlos do Pátio, aconteceu nesta manhã em Rondonópolis.

Compareceu no local com muita tristeza o prefeito José Carlos do Pátio, servidores públicos, o vice- prefeito Aylon Arruda, além de familiares e amigos.

Altamirando já havia sido imunizado com as duas doses Coronavac, ele estava internado na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) do Hospital de Retaguarda, desde a última segunda-feira.

O senhor Altamirando conhecido como “cavalo velho”, pioneiro, chegou em Rondonópolis na década de 60 e foi o 1º dentista da cidade, encabeçou projetos sociais como o grupo de teatro ‘Patrulheiros’ que ficou famoso no Estado e era reconhecido fora do país. Ele deixa esposa, sete filhos, netos e bisnetos.

O Senador Wellington Fagundes (PL) usou uma das suas redes sociais e deixou suas condolências para o prefeito José Carlos do Pátio, familiares e amigos da família pela morte de Altamirando. Ele lamenta a morte do conhecido e diz que que sempre foi um digno homem que inclusive era amigo de seu pai.

CONDOLÊNCIAS DO SENADOR WELLINGTON FAGUNDES