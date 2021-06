Por ciúmes, mulher joga óleo quente no namorado momento em que ele dormia

Uma mulher é suspeita de jogar óleo quente no namorado enquanto ele dormia, na madrugada desta segunda-feira (28), no bairro Vista do Sol, na região Nordeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a ação teria sido motivada por ciúmes.

Wilson de Oliveira, de 51 anos, teve queimaduras de primeiro e segundo grau por várias partes do corpo, inclusive na região dos olhos. Ele está internado no Hospital João 23, na capital mineira, referência no atendimento de vítimas de acidentes graves e também de queimaduras.

De acordo com um sobrinho da vítima, que não quis gravar entrevista, a suspeita, identificada como Maviane, vivia junto com Oliveira há cerca de cinco meses. A vítima teria acordado imediatamente com o ardor pelo corpo e, em seguida, pedido socorro. Wilson de Oliveira não corre risco de vida.

A suspeita teria fugido logo após atacar o companheiro e ainda não foi localizada pelos policiais. A ação foi registrada como lesão corporal.