Preço da pluma desvaloriza em Mato Grosso

Os preços futuros do algodão em Mato Grosso (MT) têm desvalorizado nos últimos dias. Os contratos de dezembro de 2021 caíram 1,08% e 0,61%, ficando cotados a uma média de R$ 137,03/@ e R$ 142,60/@ na semana passada, respectivamente. As informações foram divulgadas pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Uma análise do preço do algodão feita pelos economistas do Imea, mostra que a paridade de exportação para dezembro de 2021 está próxima de R$ 140,71/@, valor 3,42% menor quando comparado a média do mês de maio.

“O recuo do preço está atrelado à queda do dólar, que desvalorizou 1,74% no comparativo semanal, devido, sobretudo, à proposta de manutenção da taxa de juros nos EUA e ao aumento na taxa de juros no Brasil” esclarece os economistas.

Ademais, o dólar já apresenta tendência de se manter abaixo dos R$ 5,00/US$, o que poderá ser um ponto de atenção caso as cotações da pluma na bolsa de Nova York comecem a seguir a trajetória de perda.

Por fim, apesar do preço está caindo na região no momento, o valor da pluma ainda é +41,68% quando comparado com o mesmo período do ano passado.