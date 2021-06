Prefeita vai falar sobre combate à Covid-19 no Vale do São Lourenço

O combate à pandemia de Covid-19 na região do Vale do São Lourenço será o tema central da live de hoje (09) do portal Agora MT. A prefeita de Jaciara, Andréia Wagner (PSB) vai falar sobre as medidas tomadas no município e também da decisão de unificar as ações de controle e fiscalização na região.

Andreia Wagner foi uma das líderes da articulação que resultou na edição de medidas conjuntas com os prefeitos de Dom Aquino, Juscimeira e São Pedro da Cipa.

Temendo uma explosão de novos casos eles endureceram as restrições e decidiram proibir o acesso aos principais pontos turísticos da região.

As medidas continuam em vigor e serão detalhadas na live de hoje. Andreia Wagner vai falar também dos números da pandemia, das ações sociais visando amparar as famílias mais atingidas e também dos investimentos feitos pela sua administração em obras e serviços públicos.

Jaciara registra até o momento 3.004 casos de Covid-19 e teve 103 óbitos desde o início da pandemia. A cidade já começou a vacinar moradores sem comorbidades. Conforme o último boletim, 6.502 pessoas já receberam a primeira dose e 2.873 moradores foram imunizados com as duas doses da vacina.

A live começa às 17 horas e será exibida na página do portal Agora MT no Facebook. Também na página será possível fazer sugestões e perguntas a prefeita.