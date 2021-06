Os servidores públicos municipais de Rondonópolis recebem a primeira parcela do 13º salário nesta sexta-feira (18).

Essa primeira parcela do 13º, que estará disponível para a movimentação bancária ao longo do dia, não tem descontos, o que significa mais dinheiro injetado na economia da cidade. Serão mais R$ R$7.998.677,17 circulando no município.

Desta forma, a Prefeitura com a política de valorização dos servidores também beneficia o comércio da cidade e outros segmentos.