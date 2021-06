Prefeitura inicia construção de novo loteamento em Rondonópolis

A Prefeitura de Rondonópolis iniciou nesta terça-feira (29) a construção de um novo loteamento habitacional que vai beneficiar cerca de 400 famílias, o Jardim Maria Amélia. Com investimento integral de recursos próprios, o residencial vai contar com toda a infraestrutura urbanística, asfalto, iluminação pública e redes de água e esgoto.

O Jardim Maria Amélia está sendo construído em uma área localizada aos fundos do distrito industrial, com acesso pela Rodovia do Peixe, e vai abrigar famílias que moravam em regiões ribeirinhas, ocupavam áreas de preservação. O município vai contemplar no total 432 famílias, com expectativa de que 1.600 pessoas habitem o local.

Contratada para executar a parte estrutural do loteamento, a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) já deslocou as máquinas para o local e deu início à abertura das primeiras vias. Máquinas niveladoras e patrolas estão abrindo espaço e fazer o traçado de ruas e avenidas que vão dividir o loteamento.

O novo empreendimento conta com o trabalho conjunto das Secretarias Municipais de Habitação e Urbanismo e Infraestrutura e tem o apoio da Câmara Municipal. O vereador Reginaldo Santos comentou que esse tipo de investimento é a melhor maneira de levar dignidade para a sociedade.

Inicialmente a Prefeitura vai repassar os terrenos, mas conforme informou a secretária de Habitação e Urbanismo, Huani Rodrigues, já está sendo elaborado um projeto para construção de casas, dando ainda melhores condições para as famílias contempladas.

A expectativa do município é que com a locação das pessoas no novo residencial toda a região cresça, com a maior movimentação do comércio local e a chegada de mais serviços públicos, como creche e unidades de saúde.