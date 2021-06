Prefeitura realiza mutirão fiscal para facilitar negociação de dívidas dos contribuintes

A Prefeitura de Rondonópolis iniciou na segunda-feira (28) o “Mutirão Fiscal 2021”, uma oportunidade de pagamento ou renegociação de dívidas dos contribuintes com o Município. O mutirão vai se estender até o próximo dia 9 de julho.

Durante o período, será oferecido descontos nas multas e juros que chegam a 80%, disponível ao cidadão que desejar quitar seus débitos a vista.

As negociações de dívidas se referem a débitos de: ISSQN, alvará, IPTU, contribuição de melhoria, entre outros; incluindo os débitos inseridos na dívida ativa.

Para quem se interessar em quitar seus débitos com o município, as dívidas ainda poderão ser parceladas em até 6x e, os benefícios do desconto em juros e multas moratória nesses casos, é de 40%.

Conforme informações da Receita, os interessados em aproveitar a oportunidade devem procurar o Paço Municipal de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 12hs às 18hs.

Mas, para evitar aglomeração, a Secretaria pede aos contribuintes que optarem pelo pagamento a vista, que acessem o site da prefeitura clicando aqui.

Pista interditada

Para facilitar o atendimento, Secretaria Municipal de Receita informa que a avenida Duque de Caxias, no bairro Vila Aurora, no trecho em frente ao Paço Municipal, entre as ruas Dom Pedro II e Rio Branco, ficará interditada até o próximo dia 9 de julho.