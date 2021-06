Presidente da CDL participa de painel com participação de lideranças do Brasil e mundo

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL), Thiago Sperança, participou ontem (29) do primeiro dia de painéis temáticos do projeto “Cidades Inovadoras”, iniciativa do governo do Estado.

No evento, Sperança apresentou as estratégias e resultados da ação solidária Missão Cidadão, iniciativa encabeçada pelo Conselho de Entidades de Rondonópolis, formado por 14 entidades representativas, entre elas a CDL, que levou atendimento gratuito, triagem e diagnóstico precoce da Covid-19 a mais de 7 mil rondonopolitanos ao longo de 45 dias, entre julho e agosto de 2020, desafogando, principalmente, a rede pública de Saúde do município.

“O Missão Cidadão foi uma ação pensada em conjunto e nossa CDL foi uma das idealizadoras do projeto. Um projeto do bem e para o bem, em prol da nossa comunidade. Foram 45 dias de muito trabalho, investimentos próprios, mas, principalmente, de resultados concretos e impactos positivos na estrutura de Saúde do Município”, lembrou Sperança.