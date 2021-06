PRF aborda veículo transportando medicamentos de forma irregular

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma caixa de isopor contendo duas embalagens de medicamentos de uso restrito a hospitais e com venda restrita sob prescrição médica e um casal foi preso durante abordagem de rotina no km-387 da BR-364, município de Santo Antônio Do Leverger (MT). Os suspeitos estavam em um veículo Honda Fit de cor vermelha que também foi apreendido.

Logo no início da abordagem, a equipe identificou no banco traseiro do veículo o isopor.

O motorista disse que buscou os remédios em um condomínio residencial na cidade de Goiânia-GO e que estava transportando para Cuiabá/MT, onde entregaria para um representante farmacêutico. Disse ainda que já havia feito essa mesma viagem no dia 10 de maio de 2021, onde transportou 4 caixas do medicamentos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos ocupantes do veículo que deverão responder por crimes contra a saúde pública, além de outros crimes tipificados no Código Penal e outras leis especiais.

O homem e a mulher foram encaminhados até a Delegacia da Polícia Civil para a realização dos demais procedimentos cabíveis.