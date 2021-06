PRF apreende carro recheado de maconha na BR-163

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 200 tabletes de maconha, totalizando quase 100 Kg de entorpecentes na madrugada desta terça-feira (22), na BR-163, em Rondonópolis (MT). Dois homens foram presos.

De acordo com o PRF Vinicius Alves, o motorista do carro apresentou atitude suspeita no momento em que visualizou a viatura da Polícia e começou a fazer manobras pela rodovia.

Durante abordagem e busca no veículo, a PRF conseguiu encontrar toda a droga escondida nos compartimentos do carro.

O motorista disse que pegou a droga em Campo Grande (MS) e seguia para Rondonópolis. Toda a droga ia servir para abastecer a região da cidade.

Os suspeitos falaram que iam receber R$ 2 mil pelo transporte da droga.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia juntamente com os entorpecentes.