PRF e IBAMA realizam operação integrada ‘Meio Ambiente Seguro III’

A superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), realizaram em Rondonópolis (MT) a Operação Integrada Meio Ambiente Seguro III com vistas a fiscalizar o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, além do uso obrigatório do Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo, o ARLA 32, nos caminhões produzidos a partir de 2012.

A Operação, que aconteceu entre os dias 15 e 17/06/2021, foi realizada nas dependências da Unidade Operacional da PRF do município.

As ações de fiscalização resultaram nos seguintes números:

I. Procedimentos realizados pela PRF:

a) 22 (vinte e dois) Autos de Infração por descumprimento às normas do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos;

b) 122 (cento e vinte e dois) Autos de Infração por descumprimento às normas do CTB;

c) 25 (vinte e cinco) Certificado de registro de licenciamento recolhidos;

d) 224 (duzentas e vinte e quatro) pessoas fiscalizadas;

e) 242 (duzentos e quarenta e dois) veículos fiscalizados;

f) 07 (sete) veículos recolhidos ao pátio;

g) 05 (cinco) Termos circunstanciados de ocorrência (TCO’s) de Crime Ambiental na modalidade de Atividade Poluidora ou Degradadora do Meio Ambiente, em virtude da falta e/ou adulteração do sistema de Arla 32 nos veículos;

h) 07 (sete) pessoas detidas por Crime Ambiental.

II. Procedimentos realizados pelo IBAMA:

a) 69 (sessenta e nove) veículos fiscalizados;

b) 15 (quinze) Autos de Infração por descumprimento às normas do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, no valor de R$ 66.100,00 (sessenta e seis mil e cem reais);

c) 13 (treze) Empresas Autuadas por descumprimento às normas do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.

