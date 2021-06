Primavera do Leste retoma campanha com vacinação de educadores

A Prefeitura de Primavera do Leste retomou hoje (08) a campanha de vacinação contra a Covid-19 e vai priorizar os trabalhadores da educação. Conforme o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, a cidade tem 1.142 trabalhadores no ensino e 335 no ensino superior. Todos deverão ser imunizados até o fim da semana.

Em todos os casos as vacinas serão ofertadas das 07h30 ao meio dia, no sistema de drive-thru no estacionamento do Ginásio Pianão.

Os primeiros a serem vacinados, nesta terça feira, serão os trabalhadores da Educação Infantil. Amanhã (09) o trabalho prossegue com os atendimentos aos profissionais que atuam no Ensino Fundamental I.

A imunização deste segmento deve ser concluída na quinta-feira (10), quando serão vacinados trabalhadores do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino superior.

Já na sexta-feira (11) as equipes da Secretaria Municipal de Saúde vão atender as mulheres grávidas e puérperas que tenham mais de 18 anos e possuam alguma comorbidades e aquelas que tem mais e 35 anos sem comorbidades.

O cronograma da semana será encerrado no sábado (12) com o início da imunização dos moradores com mais de 57 anos sem comorbidades.

A campanha de vacinação em Primavera do Leste havia sido suspensa na semana passada devido à falta de vacinas. O trabalho foi retomado graças a nova remessa enviada ao município e a expectativa é que transcorra em interrupções daqui para frente.