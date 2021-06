Procura pela 2ª dose aumenta, mas Saúde convoca quem ainda não recebeu a vacina

Mesmo com o aumento da procura da população para receber a segunda dose da vacina Coronavac neste início de semana em Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a necessidade da conclusão do ciclo de imunização e convoca quem ainda não tomou a segunda dose a comparecer no posto de saúde do bairro Conjunto São José até a próxima sexta-feira (2).

Conforme dados da Saúde, até a tarde de segunda-feira (28), 1.931 pessoas ainda não haviam recebido a segunda dose da vacina Coronavac. “Tivemos um aumento na procura pela segunda dose, mas ainda há um grande número de pessoas que precisam concluir o ciclo de vacinação. Sem a segunda dose, essas pessoas não estarão imunizadas e podem adoecer”, argumenta a enfermeira do Município, Cibelly Carvalho.

Cibelly explica ainda que o Município está realizando uma busca ativa, identificando quem ainda não recebeu a segunda dose para atingir um número maior de pessoas e garantir que esse público esteja imunizado.

A enfermeira reforça que a segunda dose é primordial. “As pessoas precisam concluir o ciclo de vacinação, porque somente estarão devidamente imunizadas depois de 14 dias da administração da segunda dose”.

A vacinação com a segunda dose da Coronavac está sendo realizada esta semana no posto de saúde do Conjunto São José e segue até sexta-feira. O atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 16h.