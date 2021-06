Programa de aprendizagem oferece 75 vagas para Rondonópolis e Primavera

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) estão ofertando 75 vagas para aulas de capacitação em Rondonópolis e Primavera do Leste.

Em Rondonópolis serão duas turmas, cada uma com 25 alunos, para a aprendizagem em Manutenção de Máquinas Pesadas e em Primavera do Leste uma turma com 25 alunos para capacitação em Eletromecânica.

O curso inicia no dia 12 de julho de 2021 e segue até dia 10 de julho de 2023.

As aulas acontecem em período integral e o aluno recebe remuneração durante os dois anos de curso.

A idade mínima para participar é 17 anos completos até junho de 2021. Já a idade máxima é de 22 anos completos até agosto de 2021. Outro requisito é ter o ensino médio completo ou em andamento com conclusão prevista para até julho de 2022.

Também é preciso ter disponibilidade para realização da etapa prática da formação nas unidades das empresas contratantes a partir de julho de 2022.

Conforme informações da Gerente do Senai, Ana Caroline Bononi, as inscrições e todo o curso são gratuitos e quem ganha é o aluno.

“É uma oportunidade para o jovem que deseja ingressar no mercado de trabalho e paralelo a isso receber uma capacitação. As inscrições seguem até o dia 18 e em seguida as próximas etapas do processo seletivo” ressalta Ana.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.senaimt.ind.br ou pelo watts 2101-5000.