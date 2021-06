Projeto para superar falta de vacinas terá votação decisiva em Brasília

O senador Wellington Fagundes (PL/MT) acredita que a Câmara dos Deputados pode votar já na semana que vem o projeto de lei, de sua autoria, que prevê o uso de laboratórios e indústrias veterinárias para a fabricação de vacinas contra a Covid-19. O assunto será o tema principal da live de hoje do portal Agora MT.

O projeto já foi aprovado pelo Senado e vai tramitar em regime de urgência urgentíssima na Câmara dos Deputados. “Já há um consenso de que a imunização é o caminho mais rápido e seguro para superarmos a pandemia. Com este projeto estamos criando as condições para atender integralmente a demanda, com vacinas produzidas aqui mesmo no Brasil”, destaca Fagundes.

A proposta tem também o apoio dos Ministérios da Saúde, Agricultura e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisas), que já iniciaram a vistoria das indústrias que podem ser adaptadas para a produção de vacinas contra a Covid-19. Juntas elas podem produzir mais de 400 milhões de doses ainda neste ano.

OBRAS E PANTANAL

Na live de hoje Wellington Fagundes vai falar também sobre recursos alocados para investimentos em Mato Grosso, incluindo obras de pavimentação em Rondonópolis. Outro assunto na pauta é a prorrogação dos benefícios da chamada ‘Lei Aldir Blanc’, criada para auxiliar o setor cultural durante a pandemia.

O senador deve apresentar ainda novas informações sobre as medidas que estão sendo tomadas para sanar os danos causados pelas queimadas no Pantanal e prevenir a ocorrência de novos sinistros na região.

A live começa às 17 horas e será transmitida na página do portal AGORA MT no Facebook. Também na página será possível fazer perguntas e sugestões ao parlamentar.