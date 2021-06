Queda de avião mata quatro pessoas e assusta moradores da Rodovia do Peixe

A queda de um avião ocorrida na tarde desta terça-feira (08) assustou moradores das proximidades do km 21 da Rodovia do Peixe, em Rondonópolis. Até o momento, quatro mortes foram confirmadas, sendo uma delas do dono do avião.

Trata-se de um avião bimotor que sobrevoava a cidade e acabou batendo no local conhecido como Selva de Pedra.

Segundo informações de uma testemunha, o dono do avião queria fazer um voo panorâmico pela cidade. Eles teriam então enchido os dois tanques da aeronave e decolado, não apresentando nenhum problema no momento da saída. Ele afirmou ainda que o piloto era bastante experiente.

Outro jovem que chegou ao local afirmou que no momento da decolagem ele se escondeu para que não fosse visto, pois também iria junto.

Leandro Pereira, que é morador da região, afirmou que viu quando o avião passou muito baixo, próximo às margens do Rio Vermelho, e logo depois ficou sabendo da queda.

De acordo com o médico do Samu, Kleber Amorim, o Samu foi acionado para o resgate, porém, ao chegar ao local não havia condições de socorro e as vítimas já estavam em óbito.

De acordo com o Tenente Santana do Corpo de Bombeiros, a guarnição conseguiu controlar o fogo ao chegar ao local, mas as quatro pessoas já haviam morrido.

