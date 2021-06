Rafael Cardoso passa por cirurgia cardíaca após descobrir risco de morte súbita

Rafael Cardoso, 35 anos, passou por uma cirurgia nesta quinta-feira (3) para implantar um desfibrilador cardíaco. A informação foi repassada pelo ator em uma publicação no Instagram.

“Tenho uma miocardiopatia hipertrófica congênita, com a qual convivi até agora sem problemas. No último mês descobri que essa condição levou a uma fibrose no músculo cardíaco que me põe no grupo de risco de morte súbita. É isso que o desfibrilador evita. […] A cirurgia foi rápida, estou me sentindo muito bem e amanhã mesmo já volto para casa”, disse.