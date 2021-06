Rio começa a distribuir vacinas da Janssen

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro começa a distribuir hoje (26) 132.450 doses da vacina da Janssen, imunizante contra a covid-19 de dose única. O lote será entregue aos 92 municípios do estado, com ajuda de helicópteros, caminhões e vans.

Também serão distribuídas hoje 200.700 vacinas da Pfizer/BioNTech, para primeira dose, e 237.400 da CoronaVac, sendo metade para a primeira dose e metade para a segunda dose.

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro também está enviando para os municípios um ofício em que reforça a necessidade de os gestores reservarem metade das vacinas CoronaVac para a aplicação da segunda dose, já que o estado não manterá reserva técnica do imunizante.

Vacinação

Até a noite desta sexta-feira (25), segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, 4,72 milhões de pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina no estado, das quais 1,76 milhão já foram imunizadas também com a segunda dose.